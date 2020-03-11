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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 آذار 2020 12:04 م

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

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سجلت الأسواق المحلية في بغداد، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:
سعر البيع للدولار الواحد 1217.5 دنانير، أي 121 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.
وسعر الشراء للدولار 1207.5 دينار، أي 120 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.
وسعر العملات الأجنبية والذهب والنفط الخام:
اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.55 دولار
الباوند السعر العالمي: 100 باون = 129.32 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 70 .614 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالمياً 1661.25 دولار
سعر برميل نفط خام برنت = 38.02 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 44.33 دولار.
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