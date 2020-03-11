العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة للمرة الثانية بسبب كورونا

قررت ادارة الصحن الحسيني الشريف، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.

وقالت ادارة الصحن الحسيني في بيان لها إن “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر الاستمرار في ايقاف صلاة الجمعة لهذا الاسبوع ايضاً”.

وكانت ادارة الصحن الحسيني قد قررت، في ٥ من آذار الحالي، عدم اقامة صلاة الجمعة بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء المقدسة.













