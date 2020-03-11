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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 آذار 2020 11:49 ص

التميمي: الإصابة الأخيرة في البصرة بفيروس كورونا كانت لمواطن عاد مؤخراً من إيران

كورونا

أكد عضو خلية مواجهة أزمة كورونا ومدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي، أن الحالة الأخيرة التي تم تشخيصها أمس الثلاثاء لمواطن يبلغ من العمر 48 عاماً عاد مؤخراً من إيران.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن هذه الحالة كانت من ضمن 3 حالات مشتبه بإصابتها وتم الإعلان عنها يوم أمس حيث أظهرت النتائج إصابة واحدة وسلامة حالتين.

وأضاف أن حالات الاشتباه التي يتم تشخيصها من قبل الجهات الطبية تكون بعد مراجعة المواطنين للمستشفيات لأسباب صحية تشخص بالاشتباه ويتم التأكد منها بعد اخذ العينات.

كما طالب التميمي الحكومة المحلية بضرورة الإسراع بصرف المبالغ المالية المخصصة لشراء المستلزمات الوقائية ومواد التعقيم والتعفير من احل استمرار وديمومة الحملات التوعوية والتعقيمية.

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