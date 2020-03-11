صحة السليمانية تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا ومدة العزل

اكد المدير العام لصحة محافظة السليمانية، ان الانسانية ستنتصر في الحرب وستقهر فيروس كورونا في النهاية.

وقال صباح نصر الدين خلال رسالة وجهها الى المواطنين على صفحته لاتخافوا من كورونا لكن عليكم الحذر وتنفيذ التعليمات الصحية، وابقوا في منازلكم قدر الامكان واغسلوا ايديكم باستمرار.

واضاف صباح نصر الدين :”وفقا للمعلومات الجديدة فإن فترة العزل الصحي قد ازدادت في العالم والاشخاص الذين ينهون فترة العزل الصحي بسلام عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية لمدة 10 ايام اخرى، واذا لزم الامر سيتم استدعاء هؤلاء الاشخاص لأجراء فحوصات اضافية لهم.

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