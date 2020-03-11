وسط اعتراضات على عبد المهدي.. الحكمة يكشف عن موعد تسمية رئيس الوزراء الجديد

رجح النائب عن تيار الحكمة سالم طحمير الطفيلي، الأربعاء، أن يشهد اليومين المقبلين تسمية رئيس جديد للحكومة، مؤكدا طرح اسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاعادة تكليفه مجددا.



وقال الطفيلي في تصريح له إن “الاجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية لحسم تكليف رئيس وزراء جديد سواء من الاسماء القديمة او اسم جديد”، مبينا أن “إحدى الكتل طرحت تكليف اسم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مرة أخرى”.



واضاف الطفيلي أن “هناك اعتراضات على عبد المهدي بسبب رفض المتظاهرين له”، مؤكدا أن “إعادة تكليف عبد المهدي قد تزيد من حدة الأزمة الحالية”.



وكشف الطفيلي عن أن “اليومين المقبلين قد يشهدان التصويت على مرشح”، مشيرا إلى “عزم الكتل السياسية على الانتهاء من الملف بأسرع وقت”.