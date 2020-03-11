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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 آذار 2020 11:32 ص

وزارة اليترول تتخذ هذه الإجراءات لتدارك انهيار أسعار النفط عالميا

النفط
كشف وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، الأربعاء، عن اجراء اتصالات مستمرة مع الدول في منظمة اوبك وخارج المنظمة من اجل وضع الحلول المناسبة لمنع التدهور الذي تشهده اسواق النفط حاليا.

وقال الزوبعي في تصريح  له إن “زيارة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي  لشركة سومو أمس، جاءت بالتزامن مع الاجتماع الشهري الذي يتم فيه تحديد اسعار النفط الخام العراقي بحسب الاسواق الاسيوية والاوروبية والاميركية على اساس سعر برنت”.

واضاف ان “هذا الاجتماع جاء بالتزامن مع ما حدث من انخفاض في الاسعار وكان مهما وبحضور رئيس الوزراء للاطلاع على حالة السوق والتوقعات حيث اطلع عبد المهدي على ما يجري من تحليلات في السوق النفطية بغية اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن لا سيما ان الالتزام بتخفيض النفط الخام من قبل اوبك وخارجها توقف وعليه فان العراق قادر ايضا على زيادة كميات الصادرات النفطية الى الاسواق العالمية متى ما شاء ولديه الامكانية لذلك، لا سيما انه يصدر حاليا ما يقرب من ثلاثة ملايين و250 الف برميل يوميا”.

واكد الزوبعي ان “نائب رئيس الوزراء وزير النفط المهندس ثامر الغضبان يجري حاليا اتصالاته المكثفة مع وزراء دول اوبك وخارجها لتقريب وجهات النظر وايجاد حلول مناسبة لايقاف التدهور الحاصل في اسعار النفوط العالمية”.

وعن الاسباب وراء تراجع اسعار النفوط اكد وكيل الوزارة ان “دول اوبك خرجت بعد اجتماعها بالاتفاق على تخفيض حجم الانتاج بمليون وخمسمئة الف برميل يوميا، حيث ان المليون برميل يقسم على دول اوبك والـ500 الف برميل تقسم على الدول خارج اوبك اضافة الى الكميات التي كانت مخفضة في السابق والتي كانت تصل الى مليونين و100 الف برميل”.

ع د
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