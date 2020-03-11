اليابان تقدم منحة جديدة لتعزيز صحة وتغذية نحو مليون طفل في العراق

قدمت اليابان منحتها البالغة 4,3 مليون دولار لدعم برامج الصحة والتغذية التي تنفذها منظمة اليونيسف من أجل فئة الأطفال الأكثر حاجةً في العراق مع أسرهم.

وذكر بيان لبعثة يونامي ان” المنحة تستهدف السكان في مخيمات النازحين وفي سبع محافظات تأثرت بالنزاع والنزوح السكاني التي تشمل دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار”.

وقالت حميدة لاسيكو ، ممثلة اليونيسف في العراق “نحن نشكر حكومة اليابان على دعمها المتواصل خلال هذه الفترة الحرجة حيث علينا القيام وبسرعة على ضمان تحصين الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها وتمكين الأسر من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة”.

واضافت ستضمن هذه المساهمة تحصين أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها. كما سيتم توفير الرعاية الصحية والتغذوية الشاملة للأطفال اللاجئين والنساء الحوامل.

وقال سفير اليابان لدى العراق، هاشيموتو ناوفومي، “قررت اليابان مؤخراً تقديم حزمة مساعدات جديدة للعراق بلغ مجموعها 41 مليون دولار أمريكي ، والتي تتضمن هذه المنحة الى اليونيسف كمساعدة للأطفال والأمهات. مع هذه الحزمة ، يصل إجمالي قيمة المساعدات اليابانية للسكان المتضررين من الأزمة في العراق إلى 540 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014.”

وأضاف: “آمل أن تسهم هذه المساعدة من حكومة اليابان وشعبها في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية للأطفال والأمهات الأكثر حاجةً”.

ع د