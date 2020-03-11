كربلاء تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع

أعلنت إدارة الصحن الحسيني في مدينة كربلاء، اليوم الأربعاء، عدم إقامة مراسم صلاة الجمعة لهذا الأسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقالت الإدارة في بيان مقتضب، إنها قررت ايقاف مراسم صلاة الجمعة في هذا الأسبوع.



وكانت العتبة الحسينية المقدسة في العراق قد اتخذت القرار ذاته في الاسبوع الفائت.



ويقصد الآلاف من الزائرين الشيعة من داخل وخارج العراق مدينة كربلاء التي تضم ضريحي الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب وأخيه العباس لإداء مراسم الزيارة.