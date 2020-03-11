بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 آذار 2020
آخر الأخبار
التميمي: الإصابة الأخيرة في البصرة بفيروس كورونا كانت لمواطن عاد مؤخراً من إيران بومبيو يدعو إيران للإفراج عن السجناء الأمريكيين حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء سبع كتل شيعية تجتمع مع صالح وتختار عبد المهدي.. ونائب سابق: سيكون ذلك تحديا للمتظاهرين كربلاء تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع فيروس كورونا يضرب مكتب مرشد النظام الإيراني علي خامنئي الكويت تغلق ميناء الدوحة البحري أمام السفن العراقية والإيرانية مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفايروس كورونا اغلبهم في بغداد بعد اغتيال ناشطين في ميسان.. مراقبون: بدأت عملية تصفية تظاهرات العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 آذار 2020 10:57 ص

الكويت تغلق ميناء الدوحة البحري أمام السفن العراقية والإيرانية

ميناء الدوحة

قال الناطق الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي إنه تم إغلاق ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات الإيرانية والعراقية القادمة من دولهم والمحملة بالبضائع، وذلك كإجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن الإغلاق سيكون مؤقتا حتى إشعار آخر.

وكشف الشليمي أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع منظمة النقل البحري والموانئ العربية والخليجية بخصوص الإجراءات الخاصة بهذا الفيروس، وذلك من خلال فحص طواقم السفن القادمة لهذه الدول ومنها الكويت وكذلك التفتيش والتدقيق على البضائع المستوردة من الخارج وذلك خوفا من نقل الفيروس المعدي.

وأوضح أن هناك تعاونا بين الجهات البحرية في الوقت الراهن، نظرا لما تعانيه الدول من انتشار كبير لهذا الفيروس، وفقا لجريدة الأنباء.

وأضاف: "اتخذنا جميع التدابير في الموانئ البحرية وتم التركيز على الدول الموبوءة والتي أعلنت وزارة الصحة عنها، ولدينا في المؤسسة ما يقارب 800 موظف يعملون في إدارات مختلفة ومن ضمنهم الإداريون والمشرفون والبحارون".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل| السلطات الصينية تعلن خضوع كل القادمين عبر الرحلات الجوية الدولية لحجر صحي لمدة 14 يوما 11 آذار 2020 12:28 م

Yemeni_family

الادعاء العام بالسليمانية يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول فيروس كورونا 11 آذار 2020 12:25 م

صحة السليمانية

صحة السليمانية تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا ومدة العزل 11 آذار 2020 11:40 ص

تيار الحكمة

وسط اعتراضات على عبد المهدي.. الحكمة يكشف عن موعد تسمية رئيس الوزراء الجديد 11 آذار 2020 11:36 ص

Yemeni_family

اليابان تقدم منحة جديدة لتعزيز صحة وتغذية نحو مليون طفل في العراق 11 آذار 2020 11:29 ص

580 (1)

الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفايروس كورونا اغلبهم في بغداد 11 آذار 2020 10:50 ص

D9q3Pa2WkAIOSv2

الحكمة : ليس لدينا فيتو على اي مرشح يحظى بدعم القوى الوطنية 11 آذار 2020 10:40 ص

441

نائب يحذر من المناكفات السياسية التي لا تزيد الوضع الا تعقيدا 11 آذار 2020 10:35 ص

التعليقات