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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 11 آذار 2020 10:50 ص

الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفايروس كورونا اغلبهم في بغداد

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الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفايروس كورونا اغلبهم في بغداد



اعلنت وزارة الصحة،  عن شفاء 15 مصاباً بفايروس كورونا المستجد اغلبهم في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي ل‍وزارة الصحة سيف البدر في بيان  صحفي :"ان مختبرات دائرة الصحة العامة اكدت شفاء 15 حالة لمصابين سابقا ب‍فايروس كورونا المستجد".

واوضح المتحدث :" ان المصابين توزعوا بين ١١ حالة في محافظة بغداد / ٧ حالات في الكرخ و ٤ حالات في الرصافة/ ، واربع حالات في محافظة كركوك".

واضاف :" ان المرضى الباقين مازالوا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة "، مؤكدا التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها.
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