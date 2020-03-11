بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 آذار 2020
آخر الأخبار
التميمي: الإصابة الأخيرة في البصرة بفيروس كورونا كانت لمواطن عاد مؤخراً من إيران بومبيو يدعو إيران للإفراج عن السجناء الأمريكيين حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء سبع كتل شيعية تجتمع مع صالح وتختار عبد المهدي.. ونائب سابق: سيكون ذلك تحديا للمتظاهرين كربلاء تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع فيروس كورونا يضرب مكتب مرشد النظام الإيراني علي خامنئي الكويت تغلق ميناء الدوحة البحري أمام السفن العراقية والإيرانية مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفايروس كورونا اغلبهم في بغداد بعد اغتيال ناشطين في ميسان.. مراقبون: بدأت عملية تصفية تظاهرات العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 11 آذار 2020 10:35 ص

نائب يحذر من المناكفات السياسية التي لا تزيد الوضع الا تعقيدا

441
نائب يحذر من المناكفات السياسية التي لا تزيد الوضع الا تعقيدا



حذر  النائب احمد الكناني  من المناكفات السياسية التي لا تزيد الوضع الا تعقيدا ، داعية القوى السياسية للنظر بجدية الى الوضع الحالي والعمل بشكل سريع على إيجاد شخصية غير جدلية" تنسجم مع تطلعات العراقيين.

وقال الكناني في تصريح صحفي " ان "الحوارات واللقاءات ما زالت مستمرة بغية الوصول الى مرشح توافقي غير جدلي ينسجم مع التطلعات العامة"، مبينا ان "البلد يمر بالعديد من التحديات في عدة ميادين منها صحية بانتشار فايروس كورونا واقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا اضافة الى مشاكل وتحديات سياسية واجتماعية وامنية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل| السلطات الصينية تعلن خضوع كل القادمين عبر الرحلات الجوية الدولية لحجر صحي لمدة 14 يوما 11 آذار 2020 12:28 م

Yemeni_family

الادعاء العام بالسليمانية يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول فيروس كورونا 11 آذار 2020 12:25 م

صحة السليمانية

صحة السليمانية تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا ومدة العزل 11 آذار 2020 11:40 ص

تيار الحكمة

وسط اعتراضات على عبد المهدي.. الحكمة يكشف عن موعد تسمية رئيس الوزراء الجديد 11 آذار 2020 11:36 ص

Yemeni_family

اليابان تقدم منحة جديدة لتعزيز صحة وتغذية نحو مليون طفل في العراق 11 آذار 2020 11:29 ص

ميناء الدوحة

الكويت تغلق ميناء الدوحة البحري أمام السفن العراقية والإيرانية 11 آذار 2020 10:57 ص

580 (1)

الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفايروس كورونا اغلبهم في بغداد 11 آذار 2020 10:50 ص

D9q3Pa2WkAIOSv2

الحكمة : ليس لدينا فيتو على اي مرشح يحظى بدعم القوى الوطنية 11 آذار 2020 10:40 ص

التعليقات