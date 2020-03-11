نائب يحذر من المناكفات السياسية التي لا تزيد الوضع الا تعقيدا







حذر النائب احمد الكناني من المناكفات السياسية التي لا تزيد الوضع الا تعقيدا ، داعية القوى السياسية للنظر بجدية الى الوضع الحالي والعمل بشكل سريع على إيجاد شخصية غير جدلية" تنسجم مع تطلعات العراقيين.



وقال الكناني في تصريح صحفي " ان "الحوارات واللقاءات ما زالت مستمرة بغية الوصول الى مرشح توافقي غير جدلي ينسجم مع التطلعات العامة"، مبينا ان "البلد يمر بالعديد من التحديات في عدة ميادين منها صحية بانتشار فايروس كورونا واقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا اضافة الى مشاكل وتحديات سياسية واجتماعية وامنية.