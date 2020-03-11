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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 11 آذار 2020 10:33 ص

نائب عن الفتح: لا نية لإعادة التحالف الوطني

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نائب عن الفتح: لا نية لإعادة التحالف الوطني


أكد  الناب عن تحالف الفتح   فالح الخزعلي عدم وجود نية لدى الكتل السياسية "الشيعية" لإعادة تشكيل التحالف الوطني.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي :  إن جهود الكتل الآن ،تصب في المباحثات لاختيار رئيس وزراء جديد للمرحلة المقبلة، مؤكداً عدم وجود أي حراك لإعادة تشكيل التحالف الوطني من جديد.

وأضاف أن الحراك السياسي الحالي منصب على تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء وفق معايير ومواصفات ومقاييس يتفق عليها الجميع ،لشغل هذا المنصب المهم، لافتاً إلى أن الكتل السياسية أدركت حجم المخاطر التي تواجه العراق بمقدار معين ،لاسيما الاقتصادية والصحية.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة تتطلب اختيار رئيس وزراء يعيد هيبة الدولة ويعالج الملفات الاقتصادية ،ويعمل على الاعداد لانتخابات مبكرة، لإعادة الثقة بالعملية السياسية، مؤكداً أن الشعب أيضاً معني بهذه الملفات من خلال استعداده للمرحلة المقبلة ،وينتخب من يستحق إدارة الدولة بالشكل الأفضل.
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