امريكا بصدد ارسال منظومة باتريوت الى العراق









اكد قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكينزي :" ان الولايات المتحدة بصدد ارسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الامريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني".



وقال ماكينزي في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب :" نحن بصدد ارسال انظمة دفاع جوي وانظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص ، لحماية انفسنا من اي هجوم ايراني محتمل آخر ".



وكانت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من كانون الثاني الماضي .