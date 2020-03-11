نائب: المدة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد شارفت على الانتهاء دون تسمية مرشح جديد







قال النائب عن ائتلاف النصر، رشيد عداي، ان المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لغرض تكليف شخص جديد برئاسة الوزراء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي هي 15 يوما. لافتا الى: ان هذه المدة شارفت على الانتهاء دون تسمية مرشح جديد.

واضاف: ان الكتل السياسية تواصل اجتماعاتها ومباحثاتها من اجل الاتفاق على تمرير شخصية غير جدلية لتكليفها برئاسة الوزراء، إلا انها لم تتوصل حتى الآن الى اتفاق. مؤكدا طرح اسماء عديدة مرشحة لرئاسة الوزراء، واعادة بعض الاسماء القديمة التي جوبهت بالرفض.

واوضح: ان من بين الاسماء اسعد العيداني ومحمد شياع السوداني وقصي السهيل ومصطفى الكاظمي. مشيرا الى: ان قصي السهيل حظوظه قليلة بسبب رفض سائرون، وكذلك الكاظمي، بسبب رفضه من قبل تحالف الفتح، إلا انه يواجه دعما من قبل تيار الحكمة.

ولفت الى: ان العيداني يحظى بمقبولية اغلب الكتل السياسية ويمكن طرح اسمه مرة اخرى للترشيح لرئاسة الوزراء. مبينا: انه تم طرح اسمه قبل تكليف علاوي، إلا انه قد تم رفضه من قبل رئيس الجمهورية.



وتابع: انه في حال تم طرح اسم العيداني مرة اخرى فيمكن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية وتمريره داخل مجلس النواب. مشيرا الى: ان البرلمان لا يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وانما رئيس الجمهورية والكتل السياسية يتحملان ذلك، لان بإمكان رئيس الجمهورية تكليف شخصية دون الرجوع الى الكتل السياسية وفقا للمادة 76 من الدستور.

واكد: ان البرلمان ينتظر رئيس الجمهورية لتكليف شخصية جديدة لغرض التصويت عليها.