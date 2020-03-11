الخالدي يفسر الماء بعد الجهد بالماء !!



لم تعد اسباب الازمة السياسية التي يمر بها العراق خافية على احد ، بعد اكثر من خمسة اشهر على انطلاق الانتفاضة الشبابية المطالبة بتغيير العملية السياسية برمتها من خلال اجراء انتخابات مبكرة نزيهة ، والتي قدم فيها الشباب مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ..



ولم يعد خافيا على احد ان الاحزاب والكتل السياسية اجمعها ، وبلا استثناء ، تقول انها تريد رئيس حكومة مستقلا ، ووزراء من التكنوقراط اصحاب الكفاءة بعيدين عن تأثيرات الاحزاب وضغوطها ..



والجميع ادرك ان هذه الاحزاب والكتل السياسية تقول شيئا وتفعل نقيضه ، فهي تعلن حرصها واتفاقها على ضرورة التخلص من المحاصصة ، فيما تستقتل في اجتماعاتها ومباحثاتها لاختيار رئيس الوزراء استنادا الى الاستحقاق الانتخابي ومن خلال " الكتلة الاكبر" ..



كما اصبح القاصي والداني يعرف ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اضاف سببا جديدا للازمة بدل ان يحلها وفشل في تمرير تشكيلته الوزارية ، لسبب بسيط هو انه لم يكن مستقلا ، كما ادعى ، ولم يتخلص من نفوذ الاحزاب والمحاصصة ..



بعد كل هذه الحقائق والمسلمات ، يظهر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الذي كان عرابا للمعتذر محمد علاوي ، ليصرح بانه :" تم الاتفاق على الاستقلالية التامة لرئيس الوزراء المقبل ووزرائه ، وان لا يكون اختيارهم على اساس المحاصصة "..



الشيء الوحيد الذي لم يعرفه احد ، هو " ما الجديد الذي جاء به الخالدي بتصريحه هذا ".. قد يكون ما يقصده مخفيا بين السطور .. هذا ما ستكشفه الايام القادمة ...



