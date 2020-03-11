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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 11 آذار 2020 10:19 ص

الخالدي يفسر الماء بعد الجهد بالماء !!

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الخالدي يفسر الماء بعد الجهد بالماء !!

لم تعد اسباب الازمة السياسية التي يمر بها العراق خافية على احد ، بعد اكثر من خمسة اشهر على انطلاق الانتفاضة الشبابية المطالبة بتغيير العملية السياسية برمتها من خلال اجراء انتخابات مبكرة نزيهة ، والتي قدم فيها الشباب مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى  ..

ولم يعد خافيا على احد ان الاحزاب والكتل السياسية اجمعها ، وبلا استثناء ، تقول انها تريد رئيس حكومة مستقلا ، ووزراء  من التكنوقراط اصحاب الكفاءة بعيدين عن تأثيرات الاحزاب وضغوطها ..

والجميع ادرك ان هذه الاحزاب والكتل السياسية تقول شيئا وتفعل نقيضه ، فهي تعلن حرصها واتفاقها على ضرورة التخلص من المحاصصة ، فيما تستقتل  في اجتماعاتها ومباحثاتها لاختيار رئيس الوزراء استنادا الى الاستحقاق الانتخابي ومن خلال " الكتلة الاكبر" ..

كما اصبح القاصي والداني يعرف ان  رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اضاف سببا جديدا للازمة بدل ان يحلها وفشل في تمرير تشكيلته الوزارية ، لسبب بسيط هو انه  لم يكن مستقلا ، كما ادعى ، ولم  يتخلص من نفوذ الاحزاب والمحاصصة ..

بعد كل هذه الحقائق والمسلمات ، يظهر  رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الذي كان عرابا للمعتذر محمد  علاوي ، ليصرح بانه :"  تم الاتفاق على الاستقلالية التامة لرئيس الوزراء المقبل ووزرائه ، وان لا يكون اختيارهم على اساس المحاصصة "..

الشيء الوحيد الذي لم يعرفه احد ، هو " ما الجديد الذي جاء به الخالدي بتصريحه هذا ".. قد يكون ما يقصده مخفيا بين السطور .. هذا ما ستكشفه الايام القادمة ...

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