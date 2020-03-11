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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 11 آذار 2020 10:17 ص

ايقاف تدريبات منتخب الناشئين لكرة القدم .. خوفا على سلامتهم

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ايقاف تدريبات منتخب الناشئين لكرة القدم .. خوفا على سلامتهم

اعلن الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين لكرة القدم ايقاف التدريبات الخاصة بالفريق  تنفيذاً لقرار خلية الازمة  ايقاف النشاطات الرياضية.

وقال المدير الاداري لمنتخب الناشئين محمد ناصر  :" ان مدرب المنتخب عماد محمد، بالتشاور مع الملاك التدريبي ، قرر ايقاف تدريبات المنتخب في الوقت الحالي الى اشعار آخر، من اجل المحافظة على سلامة اللاعبين بسبب تفشي  فايروس كورونا، وانسجاماً مع قرار خلية الازمة".

واضاف ناصر :" ان المنتخب كان يواصل تدريباته بشكل منتظم بالرغم من تأجيل بطولة غرب آسيا للناشئين بشكل رسمي، والتي كان من المقرر ان تقام في السعودية، الى اشعار آخر، من اجل خلق جيل كروي ناضج بغض النظر عن المشاركات والاستحقاقات التي تنتظر المنتخب ".
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