نقابة المحامين تنعي الناشط كرار عادل وتطالب المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة متظاهري العراق

استنكرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأربعاء، اغتيال المحامي كرار عادل الناشط في تظاهرات محافظة ميسان ، مطالبة المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة الشعب.

وقالت النقابة في بيان، إن " النقابة إذ تنعاه شهيداً سعيداً فخراً لنقابته و زملائه ، تطالب رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس النواب العراقي و الأجهزة الأمنية ، بالتدخل العاجل لحفظ دماء الشعب العراقي ، و القيام بواجبهم في ملاحقة الخارجين عن القانون ، و بالكشف العاجل و السريع عن الجناة الذين تجرأوا على أن تمتد أياديهم الخبيثة للنيل من أحد رجال العدالة ، على خلفية نشاطه السلمي و مطالبته بالحقوق الدستورية المشروعة ،".

وشددت النقابة على انها "ستقدم على خطوات تصعيدية في تدويل قضية قتل الشعب العراقي ، و ستطالب المحاكم الدولية ، بالتدخل لمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين و المقصرين في مسؤوليتهم تجاه حماية أرواح المواطنين ، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الجدية بأسرع وقت ، في كشف القتلة المجرمين" .

و تؤكد النقابة بأنها ستكون الملاحق الأول للمجرمين القتلة ، و لن تقف مكتوفة الأيدي حتى ينال المجرمون جزائهم العادل .

وتابعت "نعزي محامي العراق و هم يزفّون زميلهم شهيداً بٱسم الوطن ، و نتقدم بخالص العزاء و المواساة لمحامي محافظة .