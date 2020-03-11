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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 آذار 2020 10:16 ص

نقابة المحامين تنعي الناشط كرار عادل وتطالب المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة متظاهري العراق

كرار عادل

استنكرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأربعاء، اغتيال المحامي كرار عادل الناشط في تظاهرات محافظة ميسان ، مطالبة المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة الشعب.

وقالت النقابة في بيان، إن " النقابة إذ تنعاه شهيداً سعيداً فخراً لنقابته و زملائه ، تطالب رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس النواب العراقي و الأجهزة الأمنية ، بالتدخل العاجل لحفظ دماء الشعب العراقي ، و القيام بواجبهم في ملاحقة الخارجين عن القانون ، و بالكشف العاجل و السريع عن الجناة الذين تجرأوا على أن تمتد أياديهم الخبيثة للنيل من أحد رجال العدالة ، على خلفية نشاطه السلمي و مطالبته بالحقوق الدستورية المشروعة ،".

وشددت النقابة على انها "ستقدم على خطوات تصعيدية في تدويل قضية قتل الشعب العراقي ، و ستطالب المحاكم الدولية ، بالتدخل لمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين و المقصرين في مسؤوليتهم تجاه حماية أرواح المواطنين ، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الجدية بأسرع وقت ، في كشف القتلة المجرمين" .

و تؤكد النقابة بأنها ستكون الملاحق الأول للمجرمين القتلة ، و لن تقف مكتوفة الأيدي حتى ينال المجرمون جزائهم العادل .

وتابعت "نعزي محامي العراق و هم يزفّون زميلهم شهيداً بٱسم الوطن ، و نتقدم بخالص العزاء و المواساة لمحامي محافظة .

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