"الفتح" يرفض اي مقترح لتأجيل عقد جلسات البرلمان بسبب كورونا





اعلن تحالف "الفتح"، عن رفضه اي مقترح لتأجيل او تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب بسبب انتشار فايروس كورونا، فيما بين :" ان انتشار فايروس كورونا وانهيار اسعار النفط توجبان انعقاد جلسة البرلمان باسرع وقت ".



وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب ملزم بعقد جلساته لمناقشة آلية الحد من انتشار فايروس كورونا وملف انهيار اسعار النفط ".



واضاف الفتلاوي :" ان تحالف الفتح يرفض تعطيل انعقاد جلسات البرلمان كون البلاد تمر بظروف صحية ومالية خطرة يجب مناقشتها وايجاد الحلول المناسبة لها "، مبينا :" ان مكافحة فايروس كورونا وانهيار اسعار النفط ، بحاجة الى قرارات تخرج من قبة مجلس النواب ".

