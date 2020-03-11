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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 11 آذار 2020 09:58 ص

خبير قانوني : لايمكن اعادة منح الثقة لعبد المهدي .. لهذا السبب

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خبير قانوني : لايمكن اعادة منح الثقة لعبد المهدي .. لهذا السبب

اكد الخبير القانوني علي التميمي، عدم امكانية اعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي دستوريا ، مبينا :" ان النصوص الدستورية لا تتيح للكتل السياسية اعادة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المستقيل ،  لان استقالته تعد اخفاقا ".

وقال التميمي في تصريح  صحفي :" لا يمكن منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وفق الدستور ، لان الاستقالة وفق التعريف الدستوري هي تنازل عن الحق وخلو واخفاق وترك للمنصب"، لافتا الى :" ان المادة 76 من الدستور نصت على منح رئيس الجمهورية الحق بتكليف شخصية اخرى في حال اخفاق رئيس الوزراء ".

واضاف انه :"لا يوجد نص في الدستور يمنح الكتل السياسية الحق في اعادة تكليف عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء مجددا"، مبينا :" ان بقاء عبد المهدي في ادارة حكومة تصريف الاعمال مخالف للدستور كونه تجاوز المدة المحددة له بثلاثين يوما ".
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