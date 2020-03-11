بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 آذار 2020 09:42 ص

تجدد تظاهرات العراق: استشهاد ناشط.. والكشف عن تفاصيل مفاوضات تشكيل التحالف الشيعي الجديد

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تجددت الاحتجاجات العراقية، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، على الرغم من التحذيرات المختلفة من مخاطر التجمعات الجماهيرية؛ بسبب الخشية من انتشار فيروس كورونا.

فيما قطع المتظاهرون طريقاً للمرور السريع في بابل، في وقت أكد عدد من النواب العراقيين أن المشاورات مستمرة؛ لحسم اختيار رئيس الوزراء الجديد.

ففي العاصمة بغداد، واصل المتظاهرون في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها تواجدهم في الساحة.

وفي محافظة بابل قطع المتظاهرون الطريق الدولي السريع في المحافظة، أمام حركة السيارات، بعدما أشعلوا الإطارات المحروقة وجذوع النخيل.

في ذات السياق، أفاد مصدر أمني، باستشهاد ناشط ومحام على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن "مسلحين اغتالوا الناشط في الاحتجاجات عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأضاف أن "مسلحين أطلقوا النار من سيارة على قاسم وعادل في منطقة الحي الصناعي"، مبينا أنهما "فارقا الحياة بعد دقائق".

وفي إطار الحراك السياسي، حذر النائب البرلماني أحمد الكناني، من أن وضع البلد لا يحتمل المزيد من المناكفات، داعياً القوى السياسية للنظر بجدية إلى الوضع الحالي، والعمل بشكل سريع على إيجاد شخصية «غير جدلية» تنسجم مع التطلعات العامة.

 وأكد أن الخلافات ما تزال مستمرة حول شكل الشخصية المرشحة، وهل ستكون مستقلة أو من القضاة أو الأستاذة الجامعيين أو شخصية سياسية.

وشدد على أن البلد لا يحتمل المزيد من المناكفات ونحن بحاجة إلى جدية بالموضوع والنظر إلى حال البلد، وحل هذه الإشكالات في وقت قياسي.

بينما أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، عن وجود مفاوضات سياسية لإيجاد تحالف شيعي جديد من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن "هناك حراك سياسي مستمر بين الكتل الشيعية لإيجاد تكتل شيعي جديد"، مبيناً أن "الفتح ودولة القانون سيكونان نواة هذا التكتل".

وأضاف أن "التكتل الشيعي الجديد سيكون مفتوح على جميع المكونات الاخرى".

وأشار النائب عن القانون إلى أن " هناك مفاوضات مع تحالف سائرون لنسيان خلافات الماضي"، لافتاً إلى أن "تحالف الحلبوسي ابدى استعداده للتعاون مع اي اتفاق شيعي جديد".

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