صحة الرصافة: استئجار فنادق إذا لم تستوعب المستشفيات أعداد مصابي كورونا

كشف معاون مدير عام صحة الرصافة حسنين إبراهيم، عن وجود إمكانية لتأجير فنادق لاستيعاب الأعداد المتزايد من مصابي فيروس كورونا.

وقال إبراهيم في تصريح صحفي، إن "فيروس كورونا منتشر في العالم وتعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران بؤر انتشار الفيروس"، مبيناً تسجيل 26 حالة إصابة في بغداد حتى الآن".

وأضاف : "من حقنا استئجار الفنادق في حال لم تسوعب مؤسساتنا المصابين بكورونا بحسب توصيات خلية الأزمة".

وحول أوضاع المعزولين بسبب الفيروس، قال إبراهيم إن "الخدمات الفندقية والمستلزمات متوفرة للمريض بكورونا في مؤسساتنا ومنها خدمة الإنترنت".

وبشأن مدى احتمالية أن يساهم حلول فصل الصيف في مكافحة كورونا، بيّن أنه "لا توجد دراسة واضحة تؤكد قدرة ارتفاع درجات الحرارة على القضاء على كورونا".