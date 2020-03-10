تقرير| بسبب إيران.. العراق في مواجهة عاصفة كورونا وخسائر هائلة

بعد أسابيع عدة من التقاعس السياسي عن التفاعل مع الأزمة، وإنقاذ أرواح ملايين العراقيين من تفشي وباء كورونا، بدأت الحكومة العراقية في اتخاذ العديد من الاجراءات لملاحقة الفيروس والتصدي له.

وأمرت السلطات، بإغلاق محافظة النجف أمام غير المقيمين، لمدة أسبوع لمنع انتشار فيروس كورونا.

بعدما أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" المستجد. واتخذت السلطات العراقية عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس الجاري.

ويخشى العراق، الذي يعاني نقصا مزمنا في الأطباء والأدوية والمستشفيات، انتشار المرض في أماكن الأضرحة والمقامات الشيعية التي يقصدها ملايين الزوار، خصوصا من إيران.

يأتي هذا فيما أفادت، تقارير اقتصادية، بأن العراق يخسر يوميا نحو 100 مليون دولار يوميا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ووفقا لما أعلنه مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال.

وأوضح أن العراق يخسر 100 مليون دولار يوميا، من قيمة الناتج المحلي الإجمالي جراء تداعيات كورونا وتأثيرها على المرافق الاقتصادية، مشيرا إلى أن "الخسائر اليومية قد ترتفع فيما لو استمرت تداعيات الفيروس وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي المحلي خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق، منع العراق كل التجمعات العامة ودعا المواطنين لتجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة، بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا. وأضاف البيان أن السلطات دعت العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين للالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط لمدة 14 يوما.

وحظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة ومنع مواطنيه من السفر إلى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا حتى إشعار آخر باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

والمشكلة أساسا في تفشي كورونا تعود الى التساهل في دخول الإيرانيين الى العراق وعدم غلق الحدود أمام الوفود الايرانية لمدة اسابيع عديدة. وطالب مراقبون، بمواصلة اتخاذ باقي الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا وانتشال العراقيين من براثن كورونا.