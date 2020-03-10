بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 آذار 2020
آخر الأخبار
نائب: النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق طرح أسماء سبعة مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.. وهذه تفاصيل اجتماع منزلي الحكيم والمالكي أحداث ساحة الخلاني.. متظاهرون: ميليشيات حكومية خرقت اتفاق التهدئة إياد علاوي يدعو السفير البريطاني للتواصل مع المتظاهرين متظاهرو بابل يغلقون الطريق الدولي ويطالبون بإقالة المحافظ الملا: اغتيال سليماني أنهى مشهد تشكيل الحكومة إيرانياً الغراوي: حكومات ما بعد 2003 ترمي أعباء سياساتها الاقتصادية الفاشلة على الموظفين الأعرجي: كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه السليمانية تنتظر وصول فريق صيني طبي خاص بكورونا قدو: "فيتو سياسي" يمنع العبادي والمالكي من تولي منصب رئيس الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 04:29 م

نائب: النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق

عبد الأمير تعيبان الدبي
أكد النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان الدبي، اليوم الثلاثاء، أن النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق وتغييره إلى رئاسي هو الأهم.

وقال الدبي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الاهتمام بتعديل ‎الدستور وتغيير النظام البرلماني الى رئاسي اهم من اي استعدادات لمواجهة وباء قد يفتك بالبلاد لان الوباء قد يقتل 100 او 1000 ومن ثم ينتهي".

واضاف أن "النظام البرلماني سوف يقتل ويقضي على مقدرات ‎الشعب العراقي الموجودة فوق الارض وتحتها ومن ثم فناء الوطن بالكامل".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بهاء الاعرجي

الأعرجي: كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه 10 آذار 2020 02:07 م

بهاء الاعرجي

الأعرجي: مفاوضات اختيار رئيس الوزراء في العراق تراجعت إلى المربع الأول 09 آذار 2020 12:10 م

توفيق علاوي

علاوي: حملات التسقيط ضدي ما زالت مستمرة 08 آذار 2020 10:48 ص

تظاهرة طلابية

سالم: البعض يحاول زج المتظاهرين في صراع الأطراف الموالية لإيران 07 آذار 2020 11:50 ص

اياد علاوي

إياد علاوي يطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين 02 آذار 2020 03:35 م

ماجد شنكالي

شنكالي يطالب الكتل الشيعية بعدم لعب دور "ساعي البريد" 02 آذار 2020 01:47 م

تركيا-العراق

الجنابي يدعو العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية 01 آذار 2020 05:10 م

20180212125350279

الشوباشي: الدستور العراقي الذي وضعته أمريكا قسم الدولة لفصائل 28 شباط 2020 12:48 ص

التعليقات