نائب: النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق

أكد النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان الدبي، اليوم الثلاثاء، أن النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق وتغييره إلى رئاسي هو الأهم.



وقال الدبي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الاهتمام بتعديل ‎الدستور وتغيير النظام البرلماني الى رئاسي اهم من اي استعدادات لمواجهة وباء قد يفتك بالبلاد لان الوباء قد يقتل 100 او 1000 ومن ثم ينتهي".



واضاف أن "النظام البرلماني سوف يقتل ويقضي على مقدرات ‎الشعب العراقي الموجودة فوق الارض وتحتها ومن ثم فناء الوطن بالكامل".