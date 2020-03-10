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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 04:23 م

طرح أسماء سبعة مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.. وهذه تفاصيل اجتماع منزلي الحكيم والمالكي

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كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، عن طرح سبعة أسماء جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى موعد انتهاء المفاوضات السياسية.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، إن " الأسماء المرشحة أربعة منها طرحت في وقت سابق والثلاثة الأخرى غير منتمين لجهة سياسية ولم يتسلموا مناصب سابقة".

وأشار إلى أن "مفاوضات الكتل السياسية بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء وتقديمه لرئيس الجمهورية من المؤمل أن تنتهي منتصف الأسبوع الجاري.

من جانبه، أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم البلداوي , أن الاجتماعيين اللذين عقدا بمنزل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ومنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان لرأب الصدع بين القوى السياسية الشيعية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي , إن الاجتماعيين اللذين تم عقدهما مؤخرا بمنزلي الحكيم والمالكي غابت عنه بعض القوى السياسية الشيعية وذلك لحصول خلافات خلال مرحلة ترشيح محمد توفيق علاوي.

وأضاف أن الاجتماعيين ركزا على محاولة القوى السياسية لرأب الصدع بين القوى الشيعية ومن ثم الاتفاق على شخصية محددة لتمشية أمور الدولة للفترة الانتقالية لحين اجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح البلداوي، أن لاجتماعين ناقشا ايضا الأسماء المطروحة لغرض دفعها الى رئاسة الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة الا انها لم تتوصل الى اتفاق تاركة التصويت على شخصية بحضور كافة القوى الشيعية تحت سقف واحد.

كما أعلن النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، طرح أسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء واختيار أحدها الأسبوع المقبل، نافيا حصول أي توافق سياسي حاليا بهذا الخصوص.

وقال الكناني، إن الحديث عن وجود توافق سياسي على الأسماء المتداولة حاليا لمنصب رئيس مجلس الوزراء لا صحة له اطلاقا”، مؤكدا أن الساعات المقبلة ستشهد طرح أسماء شخصيات جديدة غير متداولة في الاعلام.

وأضاف، أن الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسميا على مرشح محدد قبيل انتهاء مدة ال١٥ يوما.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق، بدء المشاورات مع الكتل السياسية لاختيار بديل لرئيس الوزراء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف بتشكيل الحكومة.

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