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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 04:15 م

تحقيق الرصافة: ضبط قطع أثرية ثمينة بحوزة تاجر يروم بيعها

محكمة
صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية ‏اقوال ثلاثة متهمين حازوا على قطع أثرية .‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : أحد المتهمين تولد 1958 من سكنة منطقة المشتل في محافظة بغداد، القي القبض عليه من ‏قبل القوات الامنية بالقرب من محل سكناه بعد اشراف مباشر من قبل القاضي المختص.‏

واضاف : تم القاء القبض على المتهمين الاخرين وبحوزتهم القطع الأثرية المضبوطة.
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