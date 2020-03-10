تحقيق الرصافة: ضبط قطع أثرية ثمينة بحوزة تاجر يروم بيعها

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية اقوال ثلاثة متهمين حازوا على قطع أثرية .
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : أحد المتهمين تولد 1958 من سكنة منطقة المشتل في محافظة بغداد، القي القبض عليه من قبل القوات الامنية بالقرب من محل سكناه بعد اشراف مباشر من قبل القاضي المختص.
واضاف : تم القاء القبض على المتهمين الاخرين وبحوزتهم القطع الأثرية المضبوطة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : أحد المتهمين تولد 1958 من سكنة منطقة المشتل في محافظة بغداد، القي القبض عليه من قبل القوات الامنية بالقرب من محل سكناه بعد اشراف مباشر من قبل القاضي المختص.
واضاف : تم القاء القبض على المتهمين الاخرين وبحوزتهم القطع الأثرية المضبوطة.