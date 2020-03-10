تحقيق الرصافة: ضبط قطع أثرية ثمينة بحوزة تاجر يروم بيعها

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية ‏اقوال ثلاثة متهمين حازوا على قطع أثرية .‏



وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : أحد المتهمين تولد 1958 من سكنة منطقة المشتل في محافظة بغداد، القي القبض عليه من ‏قبل القوات الامنية بالقرب من محل سكناه بعد اشراف مباشر من قبل القاضي المختص.‏



واضاف : تم القاء القبض على المتهمين الاخرين وبحوزتهم القطع الأثرية المضبوطة.