الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان عذ ب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت‏

أصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الاولى حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات ‏لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.‏



وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان :المدان قام بالاعتداء على ‏ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته ‏المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق.‏



واضاف ان المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد ‏لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات.