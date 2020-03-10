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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 04:13 م

الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان عذ ب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت‏

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أصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الاولى حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات ‏لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام  حتى الموت.‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان :المدان قام بالاعتداء على ‏ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه  مما تسبب بوفاته ‏المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق.‏

واضاف ان المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد ‏لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات.
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