عالية نصيف تدعو إلى استنفار كافة شرائح المجتمع لمواجهة كورونا

دعت النائبة عالية نصيف الى استنفار كافة شرائح المجتمع لمواجهة خطر فيروس كورونا من خلال نشر الوعي الصحي وتوزيع كافة وسائل الوقاية من معقمات وكمامات وغيرها، مطالبة ميسوري الحال بالإسراع في تحصين المناطق الفقيرة وإمدادها بوسائل تساعدها على تفادي انتشار الوباء .



وقالت في بيان اليوم :" ان العراق يفتقر إلى المؤسسات الصحية القادرة على التعامل مع كوارث بحجم كارثة كورونا، والسبب هو سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري والمحاصصة والصراعات السياسية التي جرت البلد من فشل إلى فشل، بالإضافة إلى الإرهاب والتدخلات الخارجية، واليوم يقع الشعب المسكين ضحية فساد بعض المسؤولين عندما لايجد أمامه مؤسسات صحية متكاملة تقدم له الرعاية الصحية في هذا الظرف الصعب ".



وأكدت أهمية استنفار المجتمع بكل شرائحه لمواجهة هذا الوباء من خلال نشر الوعي الصحي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، قائلة :" عندما حصل الهجوم الداعشي كان هناك استنفار مجتمعي لمواجهته، واليوم نحن بحاجة إلى استنفار مشابه لمواجهة وباء كورونا، وبداية يجب استنفار ميسوري الحال والتجار لتقديم المساعدات للناس وخصوصاً في المناطق الفقيرة وإمدادها بوسائل تساعدها على تفادي انتشار الوباء من معقمات ومطهرات وكمامات ومنشورات لتعزيز الوعي الصحي، وإيقاف جشع بعض الصيادلة، وإطلاق مبادرة خاصة تشارك فيها كل النقابات والاتحادات والتجار وكل المسؤولين ".



