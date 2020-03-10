بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 آذار 2020
آخر الأخبار
نائب: النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق طرح أسماء سبعة مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.. وهذه تفاصيل اجتماع منزلي الحكيم والمالكي أحداث ساحة الخلاني.. متظاهرون: ميليشيات حكومية خرقت اتفاق التهدئة إياد علاوي يدعو السفير البريطاني للتواصل مع المتظاهرين متظاهرو بابل يغلقون الطريق الدولي ويطالبون بإقالة المحافظ الملا: اغتيال سليماني أنهى مشهد تشكيل الحكومة إيرانياً الغراوي: حكومات ما بعد 2003 ترمي أعباء سياساتها الاقتصادية الفاشلة على الموظفين الأعرجي: كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه السليمانية تنتظر وصول فريق صيني طبي خاص بكورونا قدو: "فيتو سياسي" يمنع العبادي والمالكي من تولي منصب رئيس الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 03:56 م

عبد المهدي يرأس اجتماعا لخلية الأزمة الخاصة بمواجهة كورونا

عبد المهدي
 ترأس  رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجتماعا لخلية الازمة  بشان اجراءات  مواجهة كورونا. 

 وجرى خلال الاجتماع / حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء/ بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي تبذل لمواجهة فايروس كورونا ومنع تفشيه وآخر التطورات عن الاصابات وحالات الإستشفاء ، وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة عنها ، والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها. 

واكد عبد المهدي   ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين في عموم البلاد خطر الاصابة بهذا الفايروس والمضي بإتخاذ الإجراءات التي تراها الخلية ضرورية وتكثيف حملات الوعي الصحي.
 
واشار الى : توجيه الجهات كافة بتوفير كل اسباب الدعم والمساندة لهذه الجهود وتمكين ملاكات وزارة الصحة والبيئة والفرق الصحية والجهات الساندة من أداء واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اعتقال-696x435-696x405

الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان عذ ب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت‏ 10 آذار 2020 04:13 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين: استرجعنا نحو 600 مليون دينار من المتلكئين خلال شباط الماضي 10 آذار 2020 04:11 م

عالية نصيف

عالية نصيف تدعو إلى استنفار كافة شرائح المجتمع لمواجهة كورونا 10 آذار 2020 04:09 م

عبد المهدي

نائب يكشف عن توجه الكتل السياسية لابقاء عبد المهدي لمدة أطول بعد تعثر المفاوضات 10 آذار 2020 03:53 م

الموازنة

المستشار المالي لرئيس الوزراء يقترح خطة موازنة طوارئ 10 آذار 2020 03:51 م

اياد علاوي

إياد علاوي يدعو السفير البريطاني للتواصل مع المتظاهرين 10 آذار 2020 03:31 م

يونادم كنا

كنا : تجمع نيابي شيعي يعرض مقترحا للخروج من ازمة تسمية رئيس الوزراء 10 آذار 2020 02:48 م

حيدر الملا، القيادي في ائتلاف الوطنية

الملا: اغتيال سليماني أنهى مشهد تشكيل الحكومة إيرانياً 10 آذار 2020 02:43 م

التعليقات