عبد المهدي يرأس اجتماعا لخلية الأزمة الخاصة بمواجهة كورونا

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجتماعا لخلية الازمة بشان اجراءات مواجهة كورونا.



وجرى خلال الاجتماع / حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء/ بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي تبذل لمواجهة فايروس كورونا ومنع تفشيه وآخر التطورات عن الاصابات وحالات الإستشفاء ، وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة عنها ، والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها.



واكد عبد المهدي ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين في عموم البلاد خطر الاصابة بهذا الفايروس والمضي بإتخاذ الإجراءات التي تراها الخلية ضرورية وتكثيف حملات الوعي الصحي.



واشار الى : توجيه الجهات كافة بتوفير كل اسباب الدعم والمساندة لهذه الجهود وتمكين ملاكات وزارة الصحة والبيئة والفرق الصحية والجهات الساندة من أداء واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة.