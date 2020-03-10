نائب يكشف عن توجه الكتل السياسية لابقاء عبد المهدي لمدة أطول بعد تعثر المفاوضات



كشف النائب السابق جاسم البياتي، ، عن توجه الكتل السياسية لابقاء رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في الحكم لمدة اطول بعد تعثر المفاوضات السياسية، مشيرا الى ان الجهود السياسية والشعبية تتجه نحو مكافحة كورونا بدلا من تشكيل الحكومة.

وقال البياتي في تصريح صحفي ان “تحالف الفتح شهد صراعا حول بين الزعامات بعد فشل التحالف مع سائرون بشان تمرير رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في البرلمان.

واضاف ان “المفاوضات الحالية غير جدية ولا يمكن حسم رئاسة الوزراء في الموعد الدستوري المحدد مطلقا كما يشيع البعض”، مبينا ان “سائرون والفتح وهما اكبر الكتل الشيعية غير متحمستين لرئاسة الحكومة.

واوضح ان “الكتل السياسية ترغب في بقاء عادل عبد المهدي في السلطة لابعد وقت ممكن لحين الانتهاء من مكافحة فيروس كورونا “، مشيرا الى ان “جميع الجهود السياسية والشعبية تنصب حاليا في مواجهة الفيروس بدلا من الحديث عن تشكيل الحكومة.