المستشار المالي لرئيس الوزراء يقترح خطة موازنة طوارئ

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ضرورة الذهاب في الأمد القصير الى تشريع موازنة طوارئ، توفر الاستدامة المالية والمستلزمات الضرورية في هذه المرحلة،.



وقال صالح في تصريح صحفي ، إن هبوط أسعار النفط الى أقل من 30 دولاراً لمدة غير قصيرة الأجل ،يعني بطبيعة الحال التعاطي مع صدمة مالية – اقتصادية كبرى أساسها غياب موارد سيادية مهمة وحرمان الموازنة العامة منها ، آخذين بالاعتبار أن موازنات البلاد تعتمد بنسبة 92% على عائدات النفط.



وشدد على ضرورة الذهاب في الأمد القصير الى تشريع موازنة طوارئ توفر الاستدامة المالية في هذه المرحلة وتلبي الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومستلزمات الحياة الصحية وضروراتها والذهاب في الأمد المتوسط الى إعادة فحص القوانين المالية كافة ،التي اثقلت كاهل البلاد ومستقبله الاقتصادي ،وتأسيس بنية حقيقية للتنمية بديلة للاقتصاد الريعي.

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