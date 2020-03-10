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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 03:31 م

إياد علاوي يدعو السفير البريطاني للتواصل مع المتظاهرين

اياد علاوي
دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني إلى التواصل مع المتظاهرين ودعم ملف إحالة المعتدين عليهم للمحكمة الجنائية.

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان، إن الأخير، "استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحث مع مجمل تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً، والسبل الكفيلة بالوصول الى حلول تسهم في الوصول الى الاستقرار والتنمية".

وأضاف البيان، أن "علاوي طرح على السفير البريطاني رؤيته لمعالجة الاوضاع الحالية وخارطة الطريق التي اقترحها لإصلاح العملية السياسية".

ودعا زعيم ائتلاف الوطني "هيكي للتواصل مع المتظاهرين والاستماع لوجهة نظرهم، كما أكد ضرورة مساندة الجهود الرامية لإحالة ملف المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحكمة الجنائية الدولية".
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