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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:55 م

اعتصام مفتوح لأصحاب الشهادات العليا في ديالى

ديالى
أعلن العشرات من أصحاب الشهادات العليا في محافظة ديالى، اعتصاما مفتوحا حتى  تحقيق مطالبهم .

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان  اكثر من 100 من اصحاب الشهادات العليا في ديالى اعلنوا تنظيم اعتصام مفتوح امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة ، لتحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة بتوفير التعيينات لهم كونهم شريحة مهمة في المجتمع ".

واضاف مهدي :" ان اكثر من  300 من اصحاب الشهادات العليا ( الماجسيتر والدكتوراه) في ديالى ، بدون  تعيين،و بعضهم اضطر للعمل في مهن مختلفة لكسب الرزق بعد انتظار دام سنوات دون اي جدوى ".
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