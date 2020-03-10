اعتصام مفتوح لأصحاب الشهادات العليا في ديالى

أعلن العشرات من أصحاب الشهادات العليا في محافظة ديالى، اعتصاما مفتوحا حتى تحقيق مطالبهم .



وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان اكثر من 100 من اصحاب الشهادات العليا في ديالى اعلنوا تنظيم اعتصام مفتوح امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة ، لتحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة بتوفير التعيينات لهم كونهم شريحة مهمة في المجتمع ".



واضاف مهدي :" ان اكثر من 300 من اصحاب الشهادات العليا ( الماجسيتر والدكتوراه) في ديالى ، بدون تعيين،و بعضهم اضطر للعمل في مهن مختلفة لكسب الرزق بعد انتظار دام سنوات دون اي جدوى ".

