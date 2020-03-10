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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:53 م

منسوجات ذي قار ترفع إنتاج الكمامات الطبية إلى الضعف بسبب كورونا

كورونا-العراق
أعلن مدير معمل  منسوجات ذي قار، رزاق حسين الركابي،  عن مضاعفة انتاج المعمل من الكمامات الصحية الى 4 الاف كمامة يوميا.

وقال الركابي في تصريح صحفي :"  ان معمل منسوجات ذي قار كان ينتج الفي كمامة بشكل رسمي ، واليوم قام بمضاعفة الانتاج ليصل الى 4 الاف كمامة يوميا ".

واشار الى :" ان المصنع شرع بانتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الاسواق  باسعار مناسبة ".

وشهدت المستلزمات الطبية في العراق اقبالا غير مسبوق ،  مما دفع ببعض اصحاب المذاخر والصيدليات الى رفع أسعار الكمامات الى الضعف
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