منسوجات ذي قار ترفع إنتاج الكمامات الطبية إلى الضعف بسبب كورونا

أعلن مدير معمل منسوجات ذي قار، رزاق حسين الركابي، عن مضاعفة انتاج المعمل من الكمامات الصحية الى 4 الاف كمامة يوميا.



وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان معمل منسوجات ذي قار كان ينتج الفي كمامة بشكل رسمي ، واليوم قام بمضاعفة الانتاج ليصل الى 4 الاف كمامة يوميا ".



واشار الى :" ان المصنع شرع بانتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الاسواق باسعار مناسبة ".



وشهدت المستلزمات الطبية في العراق اقبالا غير مسبوق ، مما دفع ببعض اصحاب المذاخر والصيدليات الى رفع أسعار الكمامات الى الضعف