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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:50 م

خبير أمني : معلومات جهاز المخابرات عن داعش أضعف من الأجهزة الاخرى

داعش

انتقد الخبير الامني محمد الحياني،  ضعف معلومات جهاز المخابرات عن تحركات بقايا تنظيم  داعش الارهابي في بعض المدن، مشيرا  الى :" ان بعض الاجهزة الامنية تمتلك معلومات ادق من الجهاز ".

وقال الحياني في تصريح  صحفي :" ان بعض الاجهزة الامنية العراقية تمتلك معلومات دقيقة عن تحركات التنظيم في كركوك وجبال حمرين وغيرهما من المناطق التي توجد فيها بقايا لداعش،  افضل من المعلومات التي تتوفر لدى جهاز المخابرات ".

واضاف :" ان  القوات الاميركية لم تنسحب من العراق، وهي تعمل بين الحين والآخر للقيام بعمليات عسكرية وقتالية بالعديد من الجبهات ".
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