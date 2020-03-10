كنا : تجمع نيابي شيعي يعرض مقترحا للخروج من ازمة تسمية رئيس الوزراء



كشفت كتلة الرافدين النيابية عن عرض تجمع نيابي شيعي مؤلف من 65 نائبا ، مقترحا للخروج من ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل، مشيرا الى :" ان انقسام القوى السياسية الشيعية خلال مدة تكليف محمد توفيق علاوي ، شجع الاكراد والسنة على اتخاذ موقف سلبي من الاخير وافشلته بتمرير الوزارة ".



وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي :" ان 65 نائبا من مختلف القوى السياسية الشيعية يقومون حاليا بالاتصال مع زعماء الكتل السياسية الشيعية ، وفي جعبتهم مقترح يقضي بعقد اجتماع لكافة المكونات الشيعية من الزعامات والنواب وعرض اسماء المرشحين للتصويت " ، مبينا :" ان هذا المقترح لحد اللحظة يحظى بقبول واسع ".



واضاف كنا:" ان اختلاف الرؤى والاتجاهات لدى القوى السياسية الشعية وعدم التوصل الى مرشح جديد ، سيشجعان بقية المكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية على استغلال ذلك الخلاف وفرض ارادتها بالتمثيل بالحكومة المقبلة ، وهذا ما حصل فعلا خلال تكليف علاوي الذي فشل بتمرير حكومته لرفضه الانصياع للارادتين الكردية والسنية ".