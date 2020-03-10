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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:48 م

كنا : تجمع نيابي شيعي يعرض مقترحا للخروج من ازمة تسمية رئيس الوزراء

يونادم كنا

كشفت كتلة الرافدين النيابية  عن عرض تجمع نيابي شيعي مؤلف من 65 نائبا ،  مقترحا للخروج من ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل،  مشيرا الى :" ان  انقسام القوى السياسية الشيعية خلال مدة تكليف محمد توفيق علاوي ،  شجع الاكراد  والسنة على اتخاذ موقف سلبي من الاخير وافشلته بتمرير الوزارة ".

وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا في تصريح  صحفي :" ان 65 نائبا من مختلف القوى السياسية الشيعية يقومون حاليا بالاتصال مع زعماء الكتل السياسية الشيعية ، وفي جعبتهم مقترح يقضي بعقد اجتماع لكافة المكونات الشيعية من الزعامات والنواب وعرض  اسماء المرشحين للتصويت " ، مبينا :" ان هذا المقترح لحد اللحظة يحظى بقبول واسع ".

واضاف كنا:"  ان اختلاف الرؤى والاتجاهات لدى القوى السياسية الشعية وعدم التوصل الى مرشح جديد ،  سيشجعان  بقية المكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية على استغلال ذلك الخلاف وفرض ارادتها بالتمثيل بالحكومة المقبلة ، وهذا ما حصل فعلا خلال تكليف  علاوي الذي فشل بتمرير حكومته لرفضه الانصياع للارادتين الكردية والسنية ".
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