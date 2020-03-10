الملا: اغتيال سليماني أنهى مشهد تشكيل الحكومة إيرانياً

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أنهى مشهد تشكيل الحكومة الجديدة، بإرادة ايرانية وادوات عراقية.

وقال الملا، في تصريح صحفي، إن "القاعدة السياسية الشيعية أصبحت لها قوة، فهي كانت لها حالة تبيعة للقيادات، وهذه القيادات عليها نوع من السيطرة الإيرانية على قراراتها، وهذا كان ينعكس على القاعدة السياسية".

وبين أن "القاعدة السياسية من النواب بدأوا يأخذون زمام المبادرة والامور، وحتى القيادات الشيعية لا تملك السيطرة وضبط نوابهم او قواعدها السياسية، وهذا ما افشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي".

وكشف الملا ان "اغلب نواب القاعدة السياسية الشيعية، رافضة لمنهج سياسية القيادات المأزوم ورافضة للتدخلات الخارجية والايرانية على التحديد"، مؤكدا ان "مشهد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بإرادة ايرانية وادوات عراقية قد انتهى، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني".