الغراوي: حكومات ما بعد 2003 ترمي أعباء سياساتها الاقتصادية الفاشلة على الموظفين

انتقدت النائبة دلال الغراوي، اليوم الثلاثاء، قيام الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 برمي أعباء السياسيات الاقتصادية الفاشلة على كتف الموظفين.

وقالت الغراوي، في بيان، إن "رواتب الموظفين خط أحمر لا نسمح المساس به مهما تكون الأسباب"، محذره، الحكومة الاتحادية الحالية و اللاحقة و الجهات ذات العلاقة "الاقتراب من مصدر قوت المواطنين".

وأشارت إلى، أن "تداعيات الأزمة المالية ستكون وخيمة في حال عدم انصاف شريحة كبيرة من المجتمع"، داعية الحكومة إلى أن "تعالج مشاكلها بعيداً عن تلك الرواتب ، وهي ملزمة بتوفيرها".

وشددت الغراوي، على "أهمية ان تعمل على تقليص الصرفيات غير الضرورية التي تخص انفاق الدولة وبعيداً عن الرواتب".

وانتقدت النائب، "تصرفات الحكومات المتعاقبة برمي اعباء السياسيات الاقتصادية الفاشلة على كتف الموظفين دائما"، مستغربة "من تلك السياسة باستهداف الرواتب بذريعة ضغط النفقات وتقليل العجز".





