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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:29 م

الشباب والرياضة : ملعب الناصرية الاولمبي سيكون جاهزا قبل انطلاق البطولة العربية

وزير الرياضة والشباب أحمد رياض العبيدي

اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، ان ملعب الناصرية سيكون جاهزاً قبل انطلاق البطولة العربية مطلع العام المقبل.

وقال رياض في بيان صحفي :" ان ملعب الناصرية الاولمبي سعة 30 الف متفرج ،  له اولوية خاصة لدينا من ناحية الموقع الستراتيجي والكثافة السكانية ومن ناحية وجوده في منطقة آمنة ، وتنصب جميع الجهود للحكومة المحلية والجماهير باتجاه الانجاز ليكون مكملا لملعب سوق الشيوخ الكبير الذي يتسع لعشرة الاف متفرج ".

واضاف :" ان ملف البنى التحتية والمنشآت الرياضية من الملفات الحساسة ، وبدأنا  تحركات سريعة بمختلف الجوانب ، منها مع الحكومة المركزية لزيادة الدعم المالي والجانب الاخر مع الشركات المنفذة للمشاريع وقد كتب النجاح لاغلب هذه المساعي باكثر من عشرة مشاريع منها ملعب الناصرية الذي نعول عليه كثيرا ونتوقع ان يستكمل قبيل انطلاق الدورة العربية العام المقبل ".
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