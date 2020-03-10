الحرارة في العراق تصل اليوم الى 30 درجة مئوية



توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي وصول درجات الحرارة في العراق الى حدود 30 مئوية بدءا من اليوم الثلاثاء .



وقال الموسوي :" ان اجزاء مختلفة من البلاد تتأثر اليوم الثلاثاء بعبور غطاء سحابي ضعيف من السحب العالية والمتوسطة ، مسبباً اجواء صافية واحيانا غائمة جزئيا".



واضاف :" ان درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا كبيرا وملحوظا ، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة من الجزيرة العربية وبسبب تأثير المرتفع الجوي الدافئ "، مشيرا الى انه :" من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى في المناطق الوسطى مابين (28-30) درجة مئوية، والمناطق الجنوبية تتراوح مابين (29-30)درجة مئوية، وفي المناطق الغربية ما بين (25-27) درجة مئوية، اما المناطق الشمالية فستتراوح مابين (19-23) درجة مئوية".