المطلبي يكشف اسماء مرشحي الخطين الاول والثاني لرئاسة الوزراء



كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، عن مرشحين من " الخطين الاول والثاني " لرئاسة الحكومة الجديدة.



وقال المطلبي في تصريح صحفي :" ان حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد، سيكون قبل انتهاء المهلة الدستورية، فالحوارات والتفاوض مستمرة ، واجتماع الساعات الماضية شهد طرح اسماء من الخط الاول وكذلك من الخط الثاني".



وبين :" ان اسماء الخط الاول المرشحة هي نوري المالكي، حيدر العبادي، فالح الفياض، مصطفى الكاظمي، والخط الثاني شهد طرح اسماء اسعد العيداني، هيثم الجبوري، عدنان الزرفي"، مشيرا الى انه :" لا اتفاق على اية شخصية حتى الساعة، لكن هذا الامر سيحسم قبل انتهاء المهلة الدستورية".