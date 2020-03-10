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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:24 م

هيئة استثمار بغداد تمنح 29 إجازة استثمارية لمشاريع صناعية

هيئة استثمار بغداد
اعلنت هيئة استثمار بغداد عن منح  اجازات استثمارية لـ ( 29 ) مشروعا صناعيا ، مابين احياء معامل قديمة وافتتاح اخرى حديثة .

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في في تصريح صحفي :" ان هذه المشاريع تشمل مصنع دجلة لانتاج المشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر ،  ومصنع لتعليب التمور  ، الى جانب تأهيل معمل انتاج العوارض الكونكريتية للسكك الحديد ، اضافة الى  معمل انتاج السمنت وصب الخرسانات و مصنع انتاج الانابيب البلاستيكية المحززة ".

واضاف :" ان المشاريع الصناعية تشمل ايضا  اعادة تأهيل وتطوير شركة الصناعات الخفيفة (علامة عشتار)  بخطوط انتاجية جديدة ، الى جانب مشروع صناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والهياكل والمحطات الصندوقية ، ومشاريع اخرى ".
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