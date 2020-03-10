هيئة استثمار بغداد تمنح 29 إجازة استثمارية لمشاريع صناعية

اعلنت هيئة استثمار بغداد عن منح اجازات استثمارية لـ ( 29 ) مشروعا صناعيا ، مابين احياء معامل قديمة وافتتاح اخرى حديثة .



وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في في تصريح صحفي :" ان هذه المشاريع تشمل مصنع دجلة لانتاج المشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر ، ومصنع لتعليب التمور ، الى جانب تأهيل معمل انتاج العوارض الكونكريتية للسكك الحديد ، اضافة الى معمل انتاج السمنت وصب الخرسانات و مصنع انتاج الانابيب البلاستيكية المحززة ".



واضاف :" ان المشاريع الصناعية تشمل ايضا اعادة تأهيل وتطوير شركة الصناعات الخفيفة (علامة عشتار) بخطوط انتاجية جديدة ، الى جانب مشروع صناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والهياكل والمحطات الصندوقية ، ومشاريع اخرى ".