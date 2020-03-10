الاتحاد الوطني : محمد علاوي لم يكن ضحية " الفيتو" الكردي



اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ان الاكراد لم يقفوا ضد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء .



وقال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة، في تصريح صحفي :" ان الاكراد لم يقفوا بالضد من تكليف محمد علاوي ، وانه ليس ضحية لاعتراض الاكراد عليه كما يقال، انما هو من قطع الطرق امام الاطراف الصديقة له، وهو من وضع نفسه بالضد من استحقاق الاكراد في العملية السياسية العراقية".



واعلن بيرة دعم الاتحاد للابقاء او اعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اختصارا للمسافة، وتلافياً للجدل الدائر حول اختيار شخصية تكون مقبولة من قبل الاطراف السياسية والشارع العراقي.