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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:20 م

نائبة تحذر : مخيمات النازحين في ديالى معرضة لانتشار فايروس كورونا

نازحين وفيضانات

حذرت  النائبة عن محافظة ديالى  غيداء كمبش،  من تعرض 4 مخيمات للنازحين لخطر الاصابة بفايروس كورونا، داعية وزارة الصحة الى تكثيف جهودها من اجل تلافي اصابة  سكان تلك المخيمات  بالفايروس.

وقالت كمبش في تصريح صحفي :" ان  ديالى تضم 4 مخيمات للنازحين في الوقت الراهن منتشرة في بعقوبة وخانقين والعظيم ، وتضم مئات العوائل اغلبها من الاطفال والنساء"، مبينة :" ان المخيمات في وضع انساني صعب جدا في كل المناحي ،  ومنها الصحية ".

واضافت:" ان المخيمات الاربعة لم يجر لها اي تطهير او تعفير رغم انها الحلقة الاضعف في مواجهة فايروس كورونا ، ما يجعلها في مواجهة خطر حقيقي يتمثل بانتشار الفايروس ".
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