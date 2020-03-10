نائبة تحذر : مخيمات النازحين في ديالى معرضة لانتشار فايروس كورونا



حذرت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، من تعرض 4 مخيمات للنازحين لخطر الاصابة بفايروس كورونا، داعية وزارة الصحة الى تكثيف جهودها من اجل تلافي اصابة سكان تلك المخيمات بالفايروس.



وقالت كمبش في تصريح صحفي :" ان ديالى تضم 4 مخيمات للنازحين في الوقت الراهن منتشرة في بعقوبة وخانقين والعظيم ، وتضم مئات العوائل اغلبها من الاطفال والنساء"، مبينة :" ان المخيمات في وضع انساني صعب جدا في كل المناحي ، ومنها الصحية ".



واضافت:" ان المخيمات الاربعة لم يجر لها اي تطهير او تعفير رغم انها الحلقة الاضعف في مواجهة فايروس كورونا ، ما يجعلها في مواجهة خطر حقيقي يتمثل بانتشار الفايروس ".