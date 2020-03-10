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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:13 م

هل يكون ترشيح شخصية نسوية حلا لازمة اختيار رئيس للوزراء ؟

يسرى رجب

طالبت النائبة يسرى رجب عضو لجنة حقوق الانسان النيابية الكتل السياسية باختيار وترشيح شخصية نسوية لمنصب رئيس الوزراء الجديد، مشددة على :" ان ذلك سيكون خطوة مهمة باتجاه تغيير الواقع والاعراف التي سيطرت على المشهد السياسي في البلاد منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم ".

وقالت النائبة  في بيان صحفي :" ان هذا الامر سيعطي رسالة قوية للمجتمعين المحلي و الدولي بجدية الكتل السياسية في تغيير البرامج والافكار والتوجهات بما يصب في صالح الشعب العراقي ".

واضافت :"  في اليوم العالمي للمرأة ، وفي ظل الواقع والظروف التي تمر بها البلاد، فاني اطالب الكتل السياسية باختيار شخصية نسوية ، ستكون بالتاكيد غير جدلية ولم يسبق لها تولي منصب تنفيذي خلال السنوات الماضية ، وسيكون لها قبول واسع في الشارعين  العراقي والسياسي ".

واكدت :" ان هذا المقترح هو حق مشروع للمرأة ومقترح فاعل وناجح في تخطي عقبة تشكيل الحكومة الجديدة ، التي تأخرت كثيرا في ظل غياب الموازنة العامة للدولة والازمات الخطيرة من غياب فرص العمل وتردي الخدمات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة التي دفعت الشعب للخروج في تظاهرات واعتصامات مستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر، فضلا عن انتشار فايروس كورونا واهمية السيطرة عليه بشكل عاجل ".
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