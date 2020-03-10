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الثلاثاء, 10 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 02:07 م

الأعرجي: كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه

بهاء الاعرجي
أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، إن "كثرة أعداد المرشحين لرئاسة الوزراء تعكس عدم الجدية بحسم اختيار أحدها أولاً، ووجود أيادٍ خفية تعمل لتنفيذ ذلك من أجل الإبقاء على الحال كما هو عليه ثانياً!".

يذكر أن هناك أسماء عديدة مرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء، إلا أن المصادر تشير إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي هو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة.
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