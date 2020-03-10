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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 01:53 م

قدو: "فيتو سياسي" يمنع العبادي والمالكي من تولي منصب رئيس الوزراء

المالكي والعبادي
كشف النائب حنين قدو، اليوم الثلاثاء، عن وجود "فيتو سياسي" يمنع، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، من تولي منصب رئيس الوزراء في الظروف الراهنة.

وقال قدو في تصريح صحفي، إن "العراق يمر بفترة حساسة للغاية، مع تراكم الازمات بمختلف عناوينها"، لافتاً إلى أن "هناك شبه اجماع على فيتو سياسي من أغلب الاطراف السياسية على عدم تولي أي من رؤساء الحكومات العراقية بعد 2003 منصب رئاسة الوزراء مرة أخرى، لأسباب متعددة، أبرزها إرضاء المتظاهرين، أو لعدم قناعة تلك القوى بأداء أي منهم ولكل منهم أسبابه".

وأضاف قدو، أن "هناك قوى وأطراف ولكنها محدودة تفكر بعودة المالكي، أو العبادي، أو تجديد الثقة لبقاء عبد المهدي في رئاسة الوزراء ولكن المؤيدين لآرائهم محدودين، والاغلبية يدعمون فكرة ترشيح شخصية جديدة لإدارة المرحلة القادمة".
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أخر تعديل: الثلاثاء، 10 آذار 2020 01:55 م
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