الفتلاوي يحذر من إبقاء مطار النجف مفتوحا بسبب "كورونا"

حذر النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، من ابقاء مطار النجف مفتوح أمام حركة المسافرين، مشددا على ضرورة إغلاق المطار بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن الكوادر الطبية تقوم بواجبها على اتم وجه لفحص القادمين الى المحافظة لكن ذلك ليس كافيا اذ يتوجب اغلاق مطار النجف لتلافي حدوث اصابات جديدة بالفيروس من قبل المسافرين القادمين عبر هذا المطار.



وأضاف أن المطار يخضع لسلطة الطيران المدني والتي يجب ان تقوم بدورها بغلق المطار لمدة اسبوعين، على الرغم من ان المطار تابع ايضا للحكومة المحلية في النجف.



وأوضح الفتلاوي، أن المنتفعين من المطار يجب ان يدركوا خطورة إبقاء المطار مفتوحا أمام حركة الطيران، ولو لمدة قصيرة لضمان عدم حدوث اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف.