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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 12:45 م

البلداوي يكشف تفاصيل ما دار في اجتماعي الحكيم والمالكي

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اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم البلداوي , الثلاثاء , ان الاجتماعيين اللذين عقدا بمنزل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ومنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان لرأب الصدع بين القوى السياسية الشيعية.
وقال البلداوي في تصريح  له, ان “الاجتماعيين اللذين تم عقدهما مؤخرا بمنزلي الحكيم والمالكي غابت عنه بعض القوى السياسية الشيعية وذلك لحصول خلافات خلال مرحلة ترشيح محمد توفيق علاوي”.
وأضاف ان “الاجتماعيين ركزا على محاولة القوى السياسية لرأب الصدع بين القوى الشيعية ومن ثم الاتفاق على شخصية محددة لتمشية أمور الدولة للفترة الانتقالية لحين اجراء انتخابات مبكرة”.
وأوضح البلداوي، أن “الاجتماعين ناقشا ايضا الأسماء المطروحة لغرض دفعها الى رئاسة الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة الا انها لم تتوصل الى اتفاق تاركة التصويت على شخصية بحضور كافة القوى الشيعية تحت سقف واحد”.

ع د

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أخر تعديل: الثلاثاء، 10 آذار 2020 12:51 م
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