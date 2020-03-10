البرلمان يقرر تأجيل استئناف جلساته بسبب كورونا

كشف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه ، الثلاثاء، عن وجود تريث لانعقاد مجلس النواب لحين السيطرة على تفشي فيروس كورونا، مبينا ان الحديث عن اصابة بعض النواب بالفيروس غير دقيق وهو اعلامي.

وقال حمه في تصريح له ان “الحكومة قررت منع اي تجمع كبير بسبب تفشي فيروس كورونا ما يحتم على مجلس النواب عدم الاجتماع في الوقت الحالي”.

واضاف ان “التوجه النيابي نحو التريث في انعقاد الجلسة لمنع عقد اجتماع كبير بين النواب وتعرضهم للخطر في حال وجود الفيروس”.

واوضح حمه، ان “الحديث عن اصابة بعض النواب بفيروس كورونا هو حديث اعلامي غير دقيق مطلقا وان الجهة المعنية في الاعلان عن الاصابات والتشخيص هي وزارة الصحة ”.