معمم شيعي: فيروس ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين

قال المعمم الشيعي اقاسم الطائي، اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا لا يصيب المؤمنين، ودعا إلى الاستمرار بزيارة الأماكن الدينية وإقامة صلوات الجماعة والجمعة، رغم انتشار الفيروس في محافظات عراقية عدة.

وأضاف الطائي في بيان ”ندعو إلى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد الدينية، كما أن الوقاية وإن كانت مطلوبة في ظل انتشار هذا الفيروس المميت، وهي اتباع لسنة الله في كونه من الأسباب والمسببات، إلا أن الالتجاء إلى الله والتضرع إليه والاستغفار في الأماكن المقدسة لها الأولوية على توخي الحذر من هذه التجمعات“.

وأشار إلى ”دوران الأمر بين الالتجاء للأسباب والالتجاء إلى مسبب الأسباب، فالالتجاء إليه هو الأولى والأجدر، ومن يقدم السبب الطبيعي عليه أن يراجع إيمانه بالله فإنه متذبذب وغير مستقر في قلبه“.

وأضاف المرجع الشيعي العراقي أن ”مواجهة الفيروس تكون من خلال الاستمرار بقيام شعائر الدين، ما يوجه رسالة للعالم المادي بأن الكون ومنه الأرض في قبضته وتحت رعايته، والتوجه إليه هو ما يقتضيه العقل إن لم يكن عندهم شرع“.

ونصح الطائي المسلمين والمؤمنين بـ ”الالتجاء إلى الله والقيام بشعائر دينه من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة مراقد الأئمة، والرحمة لا تجتمع مع الأذى والضرر بالفيروس، وأن يكون إقبالهم على الزيارة والصلوات بقلوب حاضرة ونفوس متوجهة لا تشغلها أمور الدنيا كي لا يحرموا من بركاتها وإفاضاتها الرحمانية الربانية“.

واعتبر المرجع الشيعي العراقي أن ”الفيروس لا يصيب المؤمنين المخلصين في إيمانهم، بل لعله لا يصيب المسلمين الملتزمين بأحكام الشريعة، والفيروس نوع عقاب للبشر على ما كسبت أيديهم“.

ع د





